«Я сделала верный выбор». Кирпичникова — о смене гражданства

Анастасия Кирпичникова дала понять, что не жалеет о смене гражданства. Бывшая российская пловчиха, серебряный призер Олимпиады-2024 в составе сборной Франции Анастасия Кирпичникова рассказала, что российские болельщики также поздраляют ее с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже.