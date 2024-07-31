«Я сделала верный выбор». Кирпичникова — о смене гражданства

Анастасия Кирпичникова дала понять, что не жалеет о смене гражданства. Бывшая российская пловчиха, серебряный призер Олимпиады-2024 в составе сборной Франции Анастасия Кирпичникова рассказала, что российские болельщики также поздраляют ее с завоеванием серебра на Олимпиаде в Париже.
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