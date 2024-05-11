Чем опасны северные сияния? Россию буквально накрыла волна северных сияний. Необычное явление вызвано сильными магнитными бурями.
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Чем опасны северные сияния? Россию буквально накрыла волна северных сияний. Необычное явление вызвано сильными магнитными бурями.