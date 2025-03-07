Сила в правде
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Сила в правде

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Инопланетяне не помогут. 120 самолетов НАТО сгорят факелами в небе Украины

Инопланетяне не помогут. 120 самолетов НАТО сгорят факелами в небе Украины

Новость из Европы огорошила многих, а особенно украинцев. Они не могут понять, то ли над ними просто издеваются, то ли действительно держат за идиотов.

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