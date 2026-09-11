Марат Ахметов призвал студентов Татарстана отдать свои голоса на выборах

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов призвал студентов Казанского государственного аграрного университета принять участие в выборах 18-20 сентября и «почувствовать себя причастными к судьбе страны».
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