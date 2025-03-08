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Царьград

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Украинский военный сообщил о положительном опыты в плену России

Украинский военный сообщил о положительном опыты в плену России

По словам военнопленного, его взяли ТЦК во время уборки урожая.Александр Прогунов, украинский военнопленный, рассказал о своём опыте пребывания в плену.

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