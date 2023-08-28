Риккардо перенес операцию после перелома запястья

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Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился информацией о своем здоровье. Риккардо пропустил Гран-при Нидерландов после аварии в практике, в результате которой получил перелом запястья.