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Риккардо перенес операцию после перелома запястья

Риккардо перенес операцию после перелома запястья

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился информацией о своем здоровье. Риккардо пропустил Гран-при Нидерландов после аварии в практике, в результате которой получил перелом запястья.

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