Об Истории Русов до Рождества Христова

Открытая Семинария на протяжении многих уже лет занимается воссозданием подлинной истории славянских и про-славянских племен - и использует для этого Священное Писание, с его повествованием и пророчествами, а также достижения археологии, истории, лингвистики, генетики и других отраслей наук.