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Об Истории Русов до Рождества Христова

Об Истории Русов до Рождества Христова

Открытая Семинария на протяжении многих уже лет занимается воссозданием подлинной истории славянских и про-славянских племен - и использует для этого Священное Писание, с его повествованием и пророчествами, а также достижения археологии, истории, лингвистики, генетики и других отраслей наук.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Древнюю историю Русов небходимо преподавать в школах, дабы наши будущие поколения знали о великой роли славян во всём мире !!!
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1 час.

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