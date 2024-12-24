Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук написал заявление в прокуратуру из-за инцидента с Зеленским и Фицо

Медведчук написал заявление в прокуратуру из-за инцидента с Зеленским и Фицо

Бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пожаловался в бельгийскую прокуратуру на попытку подкупа украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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