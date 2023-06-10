Тино приглашает друзей!

Популярный немецкий музыкант, театральный актёр, композитор, музыкальный продюсер, ведущий и общественный деятель, лауреат Международного фестиваля «Дорога на Ялту - 2023» ТИНО АЙСБРЕННЕР 2 ИЮЛЯ дарит всем своим русским друзьям - единственный и уникальный творческий вечер-концерт в потрясающем месте Москвы: в «Центральном Доме Учёных» с историческими интерьерами и европейской живописью XIX века! —————————————— Вход друзьям и почитателям таланта Тино - СВОБОДНЫЙ! —————————————— У гостей будет редкая возможность задать вопросы лично Тино о его музыкальной карьере, о книге о путешествии по странам СНГ, об интереснейшем опыте жизни и работы с мексиканскими индейцами.