«Милан» может подписать Азмуна или Икарди

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен «Милану». По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен подписать нападающего «Челси» Оливье Жиру, но из-за проблем Златана Ибрагимовича с коленом в «Милане» все серьезнее думают над тем, что в летнее трансферное окно нужно будет купить не одного, а двух нападающих.
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