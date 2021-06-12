«Милан» может подписать Азмуна или Икарди

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун интересен «Милану». По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен подписать нападающего «Челси» Оливье Жиру, но из-за проблем Златана Ибрагимовича с коленом в «Милане» все серьезнее думают над тем, что в летнее трансферное окно нужно будет купить не одного, а двух нападающих.