На юге Красноярского края ликвидировали медведя, убившего женщину

В Красноярском крае охотники ликвидировали медведя, напавшего на женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.
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