Русская весна

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Предательство США? — американский телеканал показал бегущих в Херсон украинцев (ВИДЕО)

Предательство США? — американский телеканал показал бегущих в Херсон украинцев (ВИДЕО)

Множество украинцев едет в Херсон — такой неожиданный репортаж выпустил американский телеканал CNN. Американцы показали, как граждане Украины целыми семьями покидают подконтрольные киевскому режиму территории и направляются в освобожденный Херсон.

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