Предательство США? — американский телеканал показал бегущих в Херсон украинцев (ВИДЕО)

Множество украинцев едет в Херсон — такой неожиданный репортаж выпустил американский телеканал CNN. Американцы показали, как граждане Украины целыми семьями покидают подконтрольные киевскому режиму территории и направляются в освобожденный Херсон.
Множество украинцев едет в Херсон — такой неожиданный репортаж выпустил американский телеканал CNN. Американцы показали, как граждане Украины целыми семьями покидают подконтрольные киевскому режиму территории и направляются в освобожденный Херсон.
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