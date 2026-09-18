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Вау, их миллионы! Ученые раскрыли, сколько черных дыр на самом деле скрывает Млечный Путь

Представьте: где-то там, в бездонных глубинах космоса, в нашей родной галактике Млечный Путь, скрывается целая армия черных дыр.

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