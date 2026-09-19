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На фестивале «ИГРОПРОМ» представили вселенную «Квантового контроля»

На фестивале «ИГРОПРОМ» представили вселенную «Квантового контроля»

Студия «ГетДевелопмент» эксклюзивно представила на всероссийской выставке-фестивале «ИГРОПРОМ» научно-фантастическую вселенную «Квантового контроля».

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