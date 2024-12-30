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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NVIDIA разрабатывает специальные чипы в рамках серии Jetson Thor для гуманоидных ро...

NVIDIA разрабатывает специальные чипы в рамках серии Jetson Thor для гуманоидных ро...

NVIDIA разрабатывает специальные чипы в рамках серии Jetson Thor для гуманоидных роботовКогда речь идёт о том, как будет развиваться ИИ с этого момента, единственное обсуждение в голове у всех – это автоматизированные роботы, в первую очередь с тех пор, как ИИ захватил отрасль.

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