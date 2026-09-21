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Детское радио

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Веснушка и Кипятоша в новом подкасте про слова-загадки!

Веснушка и Кипятоша в новом подкасте про слова-загадки!

Новый подкаст про слова-загадки! Что такое «аршин»? Кто такой «ловчий»? Из чего сделана лубяная избушка? И зачем вообще скрести по сусекам? Иногда читаешь книгу, хоть и детскую, вдруг встречается такое словечко, что хоть загадку загадывай! Разбираться с такими секретами теперь будут ведущие Детского радио Веснушка, Кипятоша и Книжный Червячок в новом подкасте «Ничегошеньки не понимаю!».

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