Элита вдруг куда-то испарилась и притихла. Хазин сказал: «Они прячут концы в воду»

АЛ

Александр Лагуткин

Ну почему, судья Хахалева знала сколько и за какую статью. То же самое и главсудья из Дагестана, у которого выгребли всего аж на десять миллиардов. Выходит знают те кто берет и те кто дают. Да и генералы в МО Шойгу знали сколько брать и за что. Например, та же Шевцова из МО Шойгу свалила на Запад прихватив с собой десять миллиардов в биткоинах. Голодать точно не будет. Как и те, кто ей помог спокойно уехать с наворованными миллиардами.