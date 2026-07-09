Точка зрения Автор: В. Панченко На наших глазах происходит нечто, напоминающее фокус иллюзиониста, только без аплодисментов и с привкусом гнилой селедки.
Элита вдруг куда-то испарилась и притихла. Хазин сказал: «Они прячут концы в воду»
Комментарии
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Наверняка ФСБ в курсе о счетах и недвижимости за рубежом Набиуллиной , но команда АТУ не поступала, вот наша промышленность и страдает
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Ну почему, судья Хахалева знала сколько и за какую статью. То же самое и главсудья из Дагестана, у которого выгребли всего аж на десять миллиардов. Выходит знают те кто берет и те кто дают. Да и генералы в МО Шойгу знали сколько брать и за что. Например, та же Шевцова из МО Шойгу свалила на Запад прихватив с собой десять миллиардов в биткоинах. Голодать точно не будет. Как и те, кто ей помог спокойно уехать с наворованными миллиардами.
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
А что это меняет? Суть-то одна.
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3 н.
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