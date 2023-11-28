Диетолог Золотарёв перечислил укрепляющие иммунитет специи

Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о специях и их влиянии на иммунитет человека. «Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем «позаимствовать» у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — заявил специалист в беседе с Радио Sputnik.