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Мировые СМИ — о кризисе ХДС, конфликте Трампа с прессой и переговорах США с КНР

Мировые СМИ — о кризисе ХДС, конфликте Трампа с прессой и переговорах США с КНР

АдГ решила вытеснить ХДС с позиции главной консервативной силы Германии, американские СМИ подали в суд на Трампа и отказались от совместной съемки президента, а жена испанского премьера предстанет перед присяжными.

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