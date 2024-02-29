В США заявили, что ВСУ под Донецком ждет повторение авдеевской катастрофы

Российские военные продолжат освобождать территории под Донецком, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозят новые катастрофы, похожие на бегство украинских бойцов из Авдеевки, заявил в беседе с журналом Newsweek старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.
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