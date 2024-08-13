CD Projekt RED объявили победителей конкурса модов на “летнее настроение” для “Ве...

CD Projekt RED объявили победителей конкурса модов на “летнее настроение” для “Ведьмака 3”Польские разработчики из студии CD Projekt RED подвели итоги масштабного конкурса по созданию модов с помощью REDkit для “Ведьмака 3”.
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