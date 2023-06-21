Запашный призвал иноагентов Галкина и Смольянинова посетить Донбасс

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал шоумена Максима Галкина (признан иностранным агентом в России) и актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) посетить Донбасс.