13 приемов стиля Дженнифер Лопес, благодаря которым она легко затмевает своих 30-летних коллег по Голливуду

Для многих из нас Джей Ло стала не только любимой певицей и актрисой, но и иконой стиля. На протяжении десятилетий звезда демонстрирует грациозную элегантность, следует модным трендам и при этом неизменно придерживается собственного стиля.
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