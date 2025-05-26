Рядовой Усманов уничтожил FPV-дрон ВСУ и доставил боеприпасы военнослужащим ВС РФ

Рядовой Айдар Усманов выполнял задачу по транспортировке боеприпасов и материально-технических средств в точку неподалеку от линии боевого соприкосновения, когда его автомобиль был атакован FPV-дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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