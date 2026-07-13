Американская ведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами

Американская телеведущая Ана Каспарян в выпуске новостей на телеканале TYT рассказала, что в 1/16 финала Чемпионате мира по футболу их сборная одновременно сыграла против двух небольших стран — Боснии и Герцеговины.
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