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Американская ведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами

Американская ведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами

Американская телеведущая Ана Каспарян в выпуске новостей на телеканале TYT рассказала, что в 1/16 финала Чемпионате мира по футболу их сборная одновременно сыграла против двух небольших стран — Боснии и Герцеговины.

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