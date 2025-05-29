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FiNE NEWS

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NVIDIA готовит игровой чип для ноутбуков — в ответ на Ryzen AI MAX+ 395

NVIDIA готовит игровой чип для ноутбуков — в ответ на Ryzen AI MAX+ 395

Это первый потребительский процессор компании, рассчитанный не на ИИ-задачи, а на геймеров. Ожидается, что новинка выйдет в конце 2025 — начале 2026 года.

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