В Рязанской области зарегистрировали 22 случая бешенства

Статистика представлена за 11 месяцев 2023 года. Очаги зарегистрированы в Клепиковском, Ухоловском, Пителинском, Сасовском, Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Ермишинском, Михайловском, Сапожковском, Старожиловском и Сараевском районах.
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