Родители считают допустимым выдавать ребенку банковские карты с 11 лет. При этом более чем у 50% детей в возрасте от 7 до 11 лет есть доступ к банковской карте — это допкарта, оформленная к счету родителей.
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