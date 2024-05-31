Виталий Бородин отказался выплатить Даниле Козловскому рубль по решению суда

Суд обязал активиста Виталия Бородина выплатить моральную компенсацию в размере один рубль актеру Даниле Козловскому за распространение "порочащей честь" информации, сообщил Козловский в своем телеграм-канале.
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