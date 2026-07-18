Россия: По меньшей мере семь человек погибли и еще 24 получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по логистическому комплексу Wildberry Котовск в Тамбовской области, а 26 человек получили ранения на Ногинском нефтеперерабатывающем заводе и логистическом комплексе Wildberry Электросталь в Московской области ранним утром по местному времени.