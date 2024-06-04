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Китай

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В Беларуси состоялась пленарная сессия ЕМПС, посвященная продовольственной безопасности ЕАЭС

Минск, 4 июня /Синьхуа/ -- В Беларуси состоялась пленарная сессия "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в рамках Евразийского межправительственного совета /ЕМПС/, который проходит с 3 по 4 июня.

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