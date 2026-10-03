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Орловские новости

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В Орле в 2027 году пройдет рождественский концерт Хора Сретенского монастыря

В Орле в 2027 году пройдет рождественский концерт Хора Сретенского монастыря

11 января 2027 года в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева пройдёт Рождественский концерт Хора Сретенского монастыря.

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