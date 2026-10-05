На Кубани 9 октября дважды включат сирены оповещения

Системы оповещения в Краснодарском крае запустят дважды 9 октября — в 10:40 и 11:10, а с 10:43 до 10:44 по телевидению и радио передадут информационное сообщение о проверке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: вое...
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым