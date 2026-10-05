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Царьград

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На Кубани 9 октября дважды включат сирены оповещения

На Кубани 9 октября дважды включат сирены оповещения

Системы оповещения в Краснодарском крае запустят дважды 9 октября — в 10:40 и 11:10, а с 10:43 до 10:44 по телевидению и радио передадут информационное сообщение о проверке.

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