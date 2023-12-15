Следком РФ проводит проверку по факту строительства в охранной зоны Севастополя

По поручению главы Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, озвученных в эфире севастопольского телеканала.
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