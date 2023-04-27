Такер Карлсон в первом обращении после увольнения с Fox News рассказал, что в США в СМИ запрет на освещение важных тем

Уволенный с телеканала Fox News известный телеведущий Такер Карлсон в своем первом видеообращении после ухода с канала рассказал, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем.
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