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Такер Карлсон в первом обращении после увольнения с Fox News рассказал, что в США в СМИ запрет на освещение важных тем

Такер Карлсон в первом обращении после увольнения с Fox News рассказал, что в США в СМИ запрет на освещение важных тем

Уволенный с телеканала Fox News известный телеведущий Такер Карлсон в своем первом видеообращении после ухода с канала рассказал, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем.

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