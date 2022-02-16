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САМАЯ загадочная авиакатастрофа СССР. Что произошло на борту советского самолета - до сих по не известно (2022)

САМАЯ загадочная авиакатастрофа СССР. Что произошло на борту советского самолета - до сих по не известно (2022)

Это единственная нераскрытая авиакатастрофа в советский период с таким большим количеством жертв. Никто не понес наказания - не было даже подозреваемых в случившемся.

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