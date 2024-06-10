Театр абсурда
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Театр абсурда

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Прокремлёвские улитки вмешались в выборы в Европарламент

Прокремлёвские улитки вмешались в выборы в Европарламент

«Бюллетени пришлись по вкусу антверпенским улиткам», передаёт бельгийский vrt news. Нет сомнений, что за происходящим стоит Россия - Путин использует улиток как способ вмешательства в выборы в Европарламент.

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