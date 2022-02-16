Руководитель парламентской фракции призвал отменить антиковидные ограничения

В Российской Федерации необходимо отменить все коронавирусные ограничения.Об этом написал в своём Telegram-канале (текст под заголовком "Призываю отменить связанные с вакцинацией антиковидные ограничения") председатель партии "Справедливая Россия — За правду", руководитель фракции СРЗП в Госдуме РФ Сергей Миронов:"Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию.