Советская техника, не имевшая аналогов Между Советским Союзом и США были вечные оружейные догонялки: чьё оружие будет самым мощным, самым эффективным или же самым первым.
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