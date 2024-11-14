План Запада примирить Баку и Ереван в обход Москвы провалился

В последнее время наблюдалось резкое потепление отношений со стороны Еревана в отношении Анкары и Баку, когда предпринимались неимоверные усилия по немедленному заключению мирного соглашения и разблокированию всех коммуникаций, но пока эта линия не привела к серьезному прорыву.