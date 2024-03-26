Администрация Перми требует от автохолдинга снести здание в Камской Долине

В одноэтажном здании располагается магазин подержанных автомобилей.Администрация Ленинского района Перми подала иск в Арбитражный суд с требованием снести здание на улице Маршала Жукова, 51 в Камской Долине.
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