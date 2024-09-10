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В Раменском при ночной атаке дронов погиб ребенок

В Раменском при ночной атаке дронов погиб ребенок

По словам Воробьева, сейчас пожарные ликвидируют огонь, скорая и реанимации дежурят у дома.<strong>Во время ночной атаки дронов на Спортивном проезде в подмосковном Раменском загорелся многоэтажный дом, погиб 9-летний ребенок.

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