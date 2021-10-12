Блумберг сообщило, что Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов

© РИА Новости / Кирилл КаримовЧитать ria.ru в Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг.
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