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Блумберг сообщило, что Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов

Блумберг сообщило, что Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов

© РИА Новости / Кирилл КаримовЧитать ria.ru в Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов, передает агентство Блумберг.

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