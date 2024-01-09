Работы по обновлению и установке светофоров провели в городе по 336 адресам в 2023 году

Специалисты обновили действующие и установили новые светофоры по 336 адресам в столице за 2023 год. Об этом сообщил Об этом заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии