Работы по обновлению и установке светофоров провели в городе по 336 адресам в 2023 году

Специалисты обновили действующие и установили новые светофоры по 336 адресам в столице за 2023 год. Об этом сообщил Об этом заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.