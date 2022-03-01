«Лейкерс» собираются подписать Ди Джей Огастина

«Лейкерс» намерены заключить контракт с разыгрывающим Ди Джей Огастином (34 года, 180 см). Калифорнийский клуб отчислил центрового Деандре Джордана, благодаря чему в составе появилось свободное место.

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