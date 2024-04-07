Центр развития туризма и культуры Поморя стал одним из лучших в стране

Недавно в Новосибирске в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся очный этап всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ»Недавно в Новосибирске в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся очный этап всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ» Лучший туристско-информационный центр выбирали по итогам работы за 2023 год.