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Центр развития туризма и культуры Поморя стал одним из лучших в стране

Недавно в Новосибирске в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся очный этап всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ»Недавно в Новосибирске в рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» состоялся очный этап всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ» Лучший туристско-информационный центр выбирали по итогам работы за 2023 год.

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