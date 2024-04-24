Туман мог стать причиной трагического ДТП с автобусом в Ряжском районе

Предварительно, утром 24 апреля в условиях сильного тумана столкнулись грузовик и автобус. Водитель пассажирского транспорта скончался в больнице, пострадали 13 человек: водитель большегруза и 12 пассажиров.
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