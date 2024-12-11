Раскрыты мечты Израиля об атаке на Ирак и Иран в ближайшие месяцы

После операций в Сирии Израиль мечтает в ближайшие месяцы атаковать Ирак и Иран. Об этом заявил бывший вице-президент Ирана и ветеран Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, сообщает Bloomberg.
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