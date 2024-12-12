Захарова по буквам объяснила большую ошибку ОБСЕ с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя председательства ОБСЕ на Украине Пётр Мареш заявил, что будет готовить её к будущему партнёрству и членству в ЕС и НАТО.
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