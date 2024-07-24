Польша с августа начнет усиление ПВО на восточных рубежах

Польские вооруженные силы с 1 августа начнут операцию под названием "Восточная заря". Ее цель – усиление противовоздушной обороны на восточных границах Польши, в том числе на границах с Россией и Белоруссией.
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